Поки що спека бʼє всі рекорди, а синоптики обіцяють пекельні вихідні. Та є сподівання трохи відхекатися незабаром — потік сухого й гарячого повітря, що заходить через схід України з Росії, скоро зміниться прохолоднішим і вологим з Атлантики. Та чи надовго? Про це «ФАКТАМ» розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Не можна занадто довіряти довгостроковим прогнозам

— Є в Андрія Макаревича такі слова: «Нас еще не согнули годы, мы бесстрашно глядим вперед, только даже прогноз погоды нам все чаще и чаще врет». Побутує думка, що у зв’язку з кліматичними змінами зараз набагато складніше передбачати погоду, ніж це було раніше, хоча у синоптиків і є сучасна апаратура, супутники, метеостанції тощо.

— Певна частка правди в цьому, звичайно, є, тому що, так, клімат змінюється, відповідно, змінюється перебіг синоптичних процесів, — говорить Наталія Птуха. — Це треба враховувати. Існують певні математичні моделі, які прораховують, як будуть розвиватися синоптичні процеси. І, звичайно, якщо клімат трошечки у нас міняється, то й певні прогностичні фактори, параметри, дані, що закладаються в моделі, — вони стають дещо іншими.

Але поки що це не має вирішального значення для щоденного прогнозу погоди — на п’ять діб. Основна робота синоптика — це саме прогноз на найближчі п’ять діб, прогноз на завтра та спостереження й попередження про небезпечні погодні умови, які є на сьогодні та можуть скластися найближчим часом.

Щодо якихось сезонних прогнозів, до цього потрібен більш теоретично-науковий підхід. І ті тренди, які є в таких довгострокових прогнозах, вони, по суті, для пересічного громадянина ніякої корисної інформації не дають. Вони не скажуть, у який день яка буде погода. Вони тільки орієнтовно вказують, який тренд температури може бути — вище чи трошки нижче норми, яка кількість опадів в порівнянні до норми — трошки більше чи менше, яка тенденція тиску в цей час буде на цьому континенті. Тобто це не точковий прогноз погоди на місяць вперед — таких немає, а якщо і є, то вони дуже відносні, занадто довіряти цим прогнозам не можна.

— А є зараз якісь орієнтовні прогнози на липень — серпень — вересень?

— Орієнтовні є, звичайно. На липень середньомісячна температура передбачається у межах 20−25 градусів, у Карпатах десь 16−18 градусів. І це загалом близько до кліматичної норми. Місячна кількість опадів також очікується в межах 34−91 міліметр, у Карпатах і місцями на Прикарпатті звичайно вище, 130−155 міліметрів. І це також у межах кліматичної норми. Тобто це основна тенденція на липень. Конкретніше можемо зорієнтувати на найближчі десять днів.

От ми зараз вже бачимо, що перша половина липня спекотна внаслідок антициклону. Коли у нас антициклон влітку, то це суха погода, ясна, без опадів — і, відповідно, зі спекою. І найбільш такі періоди припадають якраз на липень-серпень.

Але ж, звичайно, антициклон не може бути постійно, період його існування кілька днів — тобто він може бути десь до тижня та забезпечити таку погоду. Потім на зміну антициклонам завжди приходять якісь фронтальні системи або циклони, які вже приносять певну кількість опадів, хмарні системи, ну й, звичайно, зниження температури.

Ось зараз так склались умови, що у нас повітряні потоки приносяться зі сходу, північного сходу, південного сходу, тобто антициклон стаціонує зараз на північний схід від України.

Але на початку наступного тижня вже буде перебудова синоптичних процесів, цей антициклон буде слабшати, почнуться процеси з Атлантики, тобто з заходу. Там уже повітряні маси більше насичені вологою, відповідно — хмари, відповідно — більше опадів. І вже буде температура трошки менша.

— А подальший розвиток погоди?

— Є кліматична характеристика для кожного місяця — середньостатистичний аналіз процесів, аналіз метрологічних величин, які були за історію метрологічних спостережень по певних метеостанціях у цьому місяці. Але дуже часто її плутають з прогнозом. Це просто аналіз, якою може бути погода в цьому місяці: максимальні та мінімальні температури, максимальна та мінімальна кількість опадів.

Прогнози на кінець літа, на початок вересня, якщо вони є, то всі доволі орієнтовні, це більш уже запитання до кліматологів, до довгострокових прогнозистів. Вони знаходяться не на оперативній роботі, як ми, синоптики, що постійно, цілодобово спостерігають за процесом: що три години — виміри на метеостанції, складаються метрологічні карти, за якими кожні три години ми аналізуємо та контролюємо атмосферу над Україною та над Європою.

А за довгостроковими прогнозами — це до науковців-теоретиків з Інституту гідрометеорології, вони за певними схемами опрацьовують різні методики, різні математичні моделі у всьому світі: яка та як модель прогнозує, що в яку модель закладено. І дивляться, яка модель де може краще справдитись. Але, знову ж таки, це не погода конкретна в якийсь день, а тільки тенденція. Такі поки що в нас можливості, і не тільки в нас, але й в усьому світі.

— Ви сказали про середньомісячні температури липня близько 25 градусів — мається на увазі не максимальна температура вдень, а середнє арифметичне між максимальною й мінімальною за добу?

— Так, є максимум вдень і мінімум вночі, з яких вираховується середньодобова температура. Так само — і для середньомісячної.

Цьогоріч температурних рекордів більше, ніж звичайно. Але кліматичні зміни несуть й інші неприємності

— Нещодавно повідомлялось, що по Києву зафіксували черговий абсолютний максимум температури вдень та вночі…

— Від початку року, саме для Києва, побито вже 21 денний температурний рекорд, від початку літа — 11. А 24 червня 2021 року стало найспекотнішим днем червня за всю історію спостережень. До цього найспекотнішим було 25 червня 1875 року (а спостереження у Києві ведуться з 1771 року) — тоді зафіксували 35 градусів. Цього ж року — 35,5.

— Така кількість рекордів часто фіксується, чи цього року вона якось відрізняється?

— Цього року, дійсно, трошечки більше звичайного. Саме початок літа, середина червня — 23−26 червня, — там було дуже багато метрологічних рекордів. Це свідчить про те, що, дійсно, клімат змінюється, є тенденція до потепління, до підвищення температури. Інколи вона може проявлятися в таких підвищеннях температури в денні години.

Але загалом зміна клімату не характеризується тільки підвищенням температури. Більш різкі стають інші процеси, наприклад, щодо опадів. Може місяць стояти посушлива погода, а потім в один день випасти місячна норма опадів. Це, звісно, не гарно, коли в один день випадає місячна норма опадів, краще, щоб вона більш рівномірно протягом місяця розподілялась.

Бачимо, що також потужність якихось конвективних явищ доволі інтенсивна. Наприклад, град може бути подекуди значніший. Так, є підвищення температури загальне, планетарне, але в кожному регіоні воно проявляється по-різному.

— А як професійні синоптики ставляться до народних синоптиків?

— Скептично. У нас не було завдання досліджувати їхні прогнози, але якось один наш синоптик вирішив прослідкувати — і все, що казав народний синоптик, і те, що вийшло по факту, кардинально відрізнялося. Народні синоптики по якихось своїх методиках, наближених до якоїсь міфічної, астрологічної тематики, видають якісь аналізи. Але це все 50 на 50, або потрапить, або не потрапить: буде холодна зима або не буде холодна зима. Дуже все відносно.

Астрологічні прогнози базуються на якихось календарях столітньої або п’ятисотлітньої давності. А ми бачимо, що вже зараз клімат змінюється, й опиратись тільки на ці основи вже неправильно.

— Запитання, яке хвилює, певно, більшість українців: коли ця спека вже спаде?

— Та спека, що стоїть зараз, скоро буде спадати — на початок наступного тижня вже буде легше. Вона обумовлена тим, що над нашою територію знаходиться антициклон, його центр — трішечки на північному сході, над Росією. Загалом у північній півкулі відбувається західній переніс повітряних мас, а зараз він — з іншої сторони. В антициклоні рух повітря відбувається за годинниковою стрілкою, тобто повітряні потоки над територією України наразі зі сходу.

Але у понеділок-вівторок буде перебудова синоптичних процесів. Центр антициклону вже навіть на вихідних буде потроху слабшати, там буде більш нестійка атмосфера. А якщо атмосфера стає нестійкою, тобто відбувається нерівномірний розподіл температур, — то відразу може бути розвиток дощових хмар. У суботу, наприклад, по Київщині очікуємо короткочасні локальні дощі (і навіть грозові після такої спеки). І температура почне знижуватись.

Надалі очікується вже більш західний переніс, північно-західний з Атлантики — а значить, нижчі температури, більше хмар і трішки більше опадів.

— А як надовго очікується це зниження?

— Наступного тижня буде доволі помірна температура. Очікуємо, що в денні години буде 25−28 градусів десь з вівторка та доволі комфортні 25−26 градусів удень на кінець тижня. Це — точково, саме по Києву.

А що далі — там вже треба дивитись, уточнювати потім, тому що атмосфера — це найрухливіша субстанція на планеті, вона постійно змінюється. І прогнозування метеорологічних процесів, розрахунок їхніх математичних моделей вважається одним з найскладніших і прирівнюється до аналізу ДНК.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»



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