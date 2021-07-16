До +34 і «горобині ночі»: в Україну повернулися грозові дощі

У п'ятницю, 16 липня, як і напередодні, в Україні очікується спека — температура вдень практично повсюдно буде підніматися до +34 градусів. Правда, у кількох західних регіонах очікуються дощі.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, дощі вдень можливі в Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях і у Закарпатті. Втім, в цих регіонах вдень теж буде більше 30 градусів.

Тим часом у мережі повідомили, що в Харківській області спостерігали досить рідкісне явище — «горобину ніч» — грозу без дощу. Так, у телеграм «Труха» викладає відео, прислане одним з інтернет-користувачів. Автор відео повідомляв, що «гриміло і блискало» з боку російського Бєлгорода.

До речі, у суботу, 17 липня, частина регіонів України охоплять грозові дощі.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що і друга половина липня буде спекотною, вдень температура повітря в тіні сягатиме +35 градусів, а у південних і східних регіонах — навіть +40. Він не виключає, що у 20-х числах на Україну обрушаться сильні зливи.

Тим часом у Києві був зафіксований новий температурний рекорд — ніч на 15 липня виявилася найспекотнішою з 1881 року, — під ранок температура не опускалася нижче 22,8 градусів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

184

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter