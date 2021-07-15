Температура до +40 і вище: народний синоптик прогнозує серйозний удар стихії

Народний синоптик Леонід Горбань очікує, що і друга половина липня буде спекотною, вдень температура повітря в тіні сягатиме +35 градусів, а в південних і східних регіонах — навіть +40. Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Сегодня».

Згідно з його прогнозом, в цей період можливий також удар стихії, який почнеться з сильних дощів. Так, 21−22 липня випаде 15−20 мм опадів, але без ураганів і граду. А з 25 по 27 липня можливий серйозний шторм.

Закінчиться місяць теплою комфортною погодою, але знову в супроводі злив.

Раніше схожий прогноз синоптик озвучив «ФАКТАМ» — спеку трохи зіб'ють дощі 16 і 18 липня. А через тиждень, незважаючи на дощ 24−25 липня, і до кінця місяця стовпчик термометра знову підніматиметься вдень до 32 градусів.

Нагадаємо, в Києві, де минула ніч поставила черговий температурний рекорд, ставши найспекотнішою з 1881 року, — під ранок температура не опустилася нижче 22,8 градусів, синоптики очікують лише подальшого зростання стовпчиків термометрів. Так, за даними Українського Гідрометцентру, вдень 16−18 липня температура повітря в столиці складе 32−34 градуси, а вночі «похолодає» до 21−23 градусів.

Фото з Pixabay

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