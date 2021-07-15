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Погода

Погода у Києві б'є температурні рекорди: синоптики обіцяють «пекельні» вихідні

17:25 15 липня 2021
спека

У Києві, де минула ніч поставила черговий температурний рекорд, вона стала найжаркішою з 1881 року, — під ранок температура не опустилася нижче 22,8 градусів, синоптики очікують лише подальшого зростання стовпчиків термометрів.

Так, за даними Українського Гідрометцентру, вдень 16−18 липня температура повітря в столиці складе 32−34 градуси, а вночі «похолодає» до 21−23 градусів.

Втім, в суботу повітря трішки охолодять грозові дощі, і в понеділок температура в столиці знизиться до 29−31 градусів.

У той же час ресурс Gismeteo прогнозує похолодання тільки у вівторок-середу.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував під Києвом температуру до 32, яку трохи зіб'ють дощі 16 і 18 липня. А через тиждень, незважаючи на дощ з бурею 24−25 липня, і до кінця місяця стовпчик термометра знову підніматиметься вдень до 32 градусів.

У свою чергу синоптик Наталія Діденко вважає, що найближчі кілька днів будуть «піковими», коли спека в деяких регіонах може досягти +40 градусів.

А тим часом на Україну вже рухається пилова хмара з Сахари.

Фото kremen.gov.ua/

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