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Погода

В Україну йде похолодання до +21: коли спаде пекельна спека

13:43 15 липня 2021
літо

«Пекельна спека» з +40 градусами на сонці, яка накрила Україну, повинна скоро піти на спад. Такий прогноз дав «ФАКТАМ» народний синоптик Леонід Горбань.

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що спека потроху почне відступати з заходу вже 19 липня.

Своєю чергою, синоптики Gismeteo очікують, що зниження температури почнеться з західних областей 18−19 липня, а 21−22-го числа дійде до +21 градуса вдень.

На північ країни свіже повітря прийде трохи пізніше — 21−23 числа. У північних областях буде +25 — +27 градусів.

Незначне «зниження» очікується на півдні та сході, де 22−23 липня температурний стовпчик опуститься до значень +25 — +27 градусів.

Приблизно так само будуть розподілятися і опади. У четвер, 15 липня, грози і дощі можливі на крайньому заході, а з 16 по 19 липня — в західних, північних та частини центральних областей. Водночас на півдні та сході буде сухо й спекотно.

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптика Наталі Діденко, найближчі кілька днів будуть «піковими», коли спека досягне показників +35 градусів, а в деяких регіонах — і +40 градусів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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