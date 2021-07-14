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Погода

35-градусна спека не відступає: синоптики уточнили найгарячіші регіони

8:32 14 липня 2021
погода

До кінця тижня в усіх областях України збережеться екстремально спекотна погода. Це викликано антициклоном з центром на території Росії. Невеликі дощі можливі лише в західних областях України, де не відчувається впливу антициклону. При цьому навіть після дощів спека не спаде. Прогноз, що оприлюднив Український гідрометцентр, збігається з погодними розрахунками від народного синоптика Леоніда Горбаня.

14 липня у всіх областях України термометри покажуть понад 30 градусів. Особливо жарко буде на сході, в Харківській області.

15 липня пройдуть дощі на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині, а на півдні і на сході тим часом збережеться спека до +35 протягом дня.

16 липня відновиться спекотна погода на заході, у всіх інших регіонах до +35. Особливо жарко в Херсонській, Донецькій і Луганській областях.

17−18 липня пройдуть дощі з грозами в західних регіонах, на півночі, в Черкаській області та в окремих районах на північному сході. На півдні і на сході як і раніше до +36.

Як очікують синоптики, прохолодніше стане після 20 липня, коли вплив антициклону ослабне.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я радить, щоби спека легше переносилася, пити не менше двох літрів води на день. А імунолог радить відмовитися в жарку погоду від антибактеріального мила і деяких видів косметики.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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