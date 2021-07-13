Пекельна спека до +39: синоптик дала жорсткий прогноз щодо «російського» антициклону в Україні

В Українському гідрометцентрі згодні з прогнозом народного синоптика: до кінця поточного тижня в Україні буде дуже спекотно. Антициклон з Росії буде сприяти температурним рекордам — вдень термометри можуть показувати до +39 градусів. Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко в коментарі Obozrevatel.

Найспекотнішими обіцяють бути дні з 15 по 18 липня — температура вдень буде підніматися вище +35. Трохи прохолодніше буде в західних областях, де вплив російського антициклону не таке сильний. У західних регіонах навіть можливі короткочасні дощі.

Спаде спека не раніше 20−21 липня. Буде як і раніше жарко, але вже не екстремально, зі звичними для липня температурами близько +30 градусів.

Поки фахівці Гідрометцентру не фіксують посухи ні в одному з районів, але після періоду екстремальної спеки їм доведеться переглянути свої оцінки.

Нагадаємо, 13−14 липня синоптики Українського гідрометцентру очікують дощів з грозами, але спеку опади особливо не зіб'ють. Народний синоптик Леонід Горбань вважає, що екстремальна спека стоятиме до 20 липня, і тільки після цього денні температури повернуться до звичних +30.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

326

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter