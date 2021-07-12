Де спека підніметься до 36 градусів: народний синоптик назвав регіони України

Народний синоптик Леонід Горбань, який регулярно видає точні прогнози на тривалий термін, попереджає, що на поточному тижні на півдні України буде стояти спека до +36 градусів і вище. Про це Горбань розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ».

За прогнозами народного синоптика, нинішні +32 градуси в Херсонській області — це ще не межа, спека посилиться.

«Денна температура з нинішніх 32−34 підніметься до 34−36 градусів, трохи спаде до 20 липня, а потім до кінця місяця буде триматися на рівні 30−32 вище нуля», — прогнозує Горбань.

Дощі в Херсонській області очікуються 17 і 19 липня, а під кінець місяця, орієнтовно 30 липня, пройдуть зливи з сильним поривчастим вітром.

Ще один регіон, де на поточному тижні буде особливо спекотно, це Київська область. Трохи збити спеку повинні дощі 16 і 18 липня. 24−25 липня очікуються зливи з бурею, а після них — новий виток підвищення температури до +32.

Нагадаємо, через погоду умови на деяких курортах Херсонської області погіршилися. У Генічеську море біля берега нагадує глиняний кисіль, а в Скадовську відчувається неприємний запах від рослинності, що гниє на узбережжі.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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