Погода починає псуватися: в яких областях пройдуть дощі з грозами і градом

Відповідно до прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, яким він поділився з нашим виданням, погода на початку тижня починає змінюватися, до того ж не в кращу сторону.

Так, у понеділок, 12 липня, в деяких областях країни пройдуть дощі з грозами. Місцями очікується шквальний вітер 15−20 м / с і град. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

При цьому синоптики оголосили І рівень небезпеки, жовтий, і обіцяють сильний грозовий дощ з градом і грозами в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Гроза, шквал і град, але без рясних опадів, прогнозуються в Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій областях та Криму.

Температура повітря на заході очікується вдень + 30 + 32 градусів, вночі + 16 + 18. У центральних областях вдень повітря прогріється до + 29 + 31, вночі + 18 + 20. На сході країни очікується спека + 31 + 33, вночі + 19 + 21.

У південних регіонах стовпчики термометра вдень покажуть + 30 + 32, вночі + 19 + 21. На півночі України буде + 31 + 33, вночі + 19 + 21.

У Києві 12 липня повітря прогріється до позначки термометра + 31 + 33 градуси, вночі + 19 + 21. Днем прогнозуються дощі з грозами.

Крім того, 12−14 липня в більшості західних, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Полтавській, 13−14 липня і Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Більш докладно про прогноз погоди на другу половину літа від Леоніда Горбаня читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: Мало дощів і багато спеки: народний синоптик розповів, коли ж температура почне знижуватися.

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