Прогнози погоди народного синоптика Леоніда Горбаня «ФАКТИ» публікують досить часто. І читачі завжди можуть перевірити, наскільки вони збуваються. Але що дозволяє йому складати такі точні розрахунки?

Нащадок сина давнього британського баронського роду і української козачки тридцять років досліджував спецархів бібліотеки імені Леніна і зміг розгадати секрет Якова Брюса, який створив погодний календар, що триста років служив селянам. І який діє до сі — якщо проводити розрахунки за методикою Брюса.

- Знаючи щоденне розташування Сонця і планет (ці таблиці — ефемериди — я беру в астрономічній обсерваторії, а деякі навчився і сам розраховувати), і їхні числові ряди, можна складати довгострокові прогнози для будь-яких територій. Але секретом розрахунку цих рядів володіють на даний момент тільки в Єрусалимі, на Афоні і в Загорську у російського патріарха Кирила. І більше ніхто цим складним церковним розрахунком зараз не володіє. Я — лише частково. Таблиця, в яку я підставляю обчислені значення, представляє шестикутну зірку Давида. А всередині її — тексти, які і вказують на прогноз.

Про те, які п'ять планет впливають на погоду Землі, і чому Леоніда Горбаня з нецензурною лайкою вигнали з Мінсільгоспу, читайте в матеріалі «Мало дощів і багато спеки: народний синоптик розповів, коли ж температура почне знижуватися». І звичайно ж — прогноз погоди до кінця літа, точність якого ви зможете перевірити самі.

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