Пекельна спека не відступить ще тиждень: синоптики повідомили, коли чекати зниження температури

Спека в Україні триває, хіба що на півдні в неділю, 11 липня можливі короткочасні грозові дощі. Такий прогноз опублікувала відомий синоптик Наталія Діденко.

Окремі локальні дощі ввечері можуть «зазирнути» і на Полтавщину, також не виключені опади з грозами в Карпатах.

Однак середня температура повітря в більшості областей 11 липня складе + 30 + 34 градуси.

Не стане винятком і Київ, де 11 липня буде сонячним, а максимальна температура повітря складе + 30 + 33 градуси.

Ослаблення спеки в Україні можна чекати тільки 19−20 липня, констатує синоптик.

Нагадаємо, як розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, в найближчі 5−7 діб в Україні утримається спекотна погода з температурою вдень 28−34 градуси. 10−11 липня дощі можливі в західних областях, а 13−15 липня дощі з грозами пройдуть в більшості регіонів України, але опади не знизять високу температуру.

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