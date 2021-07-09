Грозові дощі та бурі: синоптики обіцяють «жорстку» погоду на вихідні

Українцям доведеться витримати поєднання спеки з потужними дощами — саме таку погоду синоптики прогнозують на вихідні дні, 10−11 липня.

У найближчі 5−7 діб утримається спекотна погода з температурою вдень 28−34 градуси, — заявила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня.

За її прогнозом, на найближчих вихідних дощі пройдуть в західних областях, а справжній розгул стихії з грозами в більшості регіонів розпочнеться з вівторка, 13 липня. Причому це не врятує від спеки.

Народний синоптик Леоніда Горбань, обіцяє дощові вихідні.

«11−12 липня прийдуть дощі та бурі», — говорить він і прогнозує, що така погода протримається до кінця місяця.

Відомі синоптики дали «ФАКТАМ» прогноз на погоду в липні.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter