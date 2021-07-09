Грозові дощі та бурі: синоптики обіцяють «жорстку» погоду на вихідні
Українцям доведеться витримати поєднання спеки з потужними дощами — саме таку погоду синоптики прогнозують на вихідні дні, 10−11 липня.
У найближчі 5−7 діб утримається спекотна погода з температурою вдень 28−34 градуси, — заявила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня.
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За її прогнозом, на найближчих вихідних дощі пройдуть в західних областях, а справжній розгул стихії з грозами в більшості регіонів розпочнеться з вівторка, 13 липня. Причому це не врятує від спеки.
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Народний синоптик Леоніда Горбань, обіцяє дощові вихідні.
«11−12 липня прийдуть дощі та бурі», — говорить він і прогнозує, що така погода протримається до кінця місяця.
Відомі синоптики дали «ФАКТАМ» прогноз на погоду в липні.
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»141
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