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Погода

Грозові дощі та бурі: синоптики обіцяють «жорстку» погоду на вихідні

21:47 9 липня 2021
Дощ

Українцям доведеться витримати поєднання спеки з потужними дощами — саме таку погоду синоптики прогнозують на вихідні дні, 10−11 липня.

У найближчі 5−7 діб утримається спекотна погода з температурою вдень 28−34 градуси, — заявила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня.

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За її прогнозом, на найближчих вихідних дощі пройдуть в західних областях, а справжній розгул стихії з грозами в більшості регіонів розпочнеться з вівторка, 13 липня. Причому це не врятує від спеки.

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Народний синоптик Леоніда Горбань, обіцяє дощові вихідні.

«11−12 липня прийдуть дощі та бурі», — говорить він і прогнозує, що така погода протримається до кінця місяця.

Відомі синоптики дали «ФАКТАМ» прогноз на погоду в липні.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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