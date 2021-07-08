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Погода

Аномальна спека: синоптики назвали самий «гарячий» день липня

13:00 8 липня 2021
Аномальна спека: синоптики назвали самий «гарячий» день липня

Літня спека, що закрила в'їзд вантажівок до Києва, вже з 9 липня піде на спад — народний синоптик Леонід Горбань прогнозує дощі і зниження денної температури в центральних регіонах країни відразу до +20 градусів.

Нічна ж температура впаде до + 15 … + 16, — сказав Горбань в інтерв'ю Обозревателю .

Однак потім, з 11 по 17 липня, «гойдалки» знову підуть вгору і стовпчики термометрів сягнуть позначки в + 28- + 32 градуси. 15 липня в Києві навіть очікується місячний температурний максимум — 35 градусів.

16 липня може бути дощовим, і 17 липня знову очікується похолодання до +20.

В останню декаду місяця опадів не буде з 26 числа (зливи синоптик прогнозує 24−25 липня), температура міцно втримається біля відміток + 29- + 32.

Скрін з сайту

Раніше народний синоптик назвав найспекотніший день серпня.

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