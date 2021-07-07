27.15 / 27.34 32.07 / 32.40
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

+34 і вище: народний синоптик назвав найспекотніший день серпня

16:23 7 липня 2021
озеро

Невдовзі Україну, де останніми днями встановилася «нестійка купальска погода», очікують «температурні гойдалки»: з 9 по 11 липня регіони охопить дощова прохолода, а вже з 11 липня повернеться спека.

Про це в коментарі виданню «Обозреватель» розповів народний синоптик Леонід Горбань. За його прогнозом, до кінця тижня температура повітря вдень опуститься до +20, вночі — до +15 +16 градусів. З 11 липня стовпчики термометра сягнуть позначки у +28 +32 градуси.

Дощовим може стати 16 липня, похолодання знову очікують 22 липня — до +20. 24−25 липня можуть пройти опади, а з 26 липня температура в Україні триматиметься на рівні +29 +32 градуси.

Водночас серпень почнеться у центральних та південних регіонах зі спеки у +30 та закінчиться майже осінньою температурою +22 градуси.

За прогнозом синоптика, найбільш спекотним днем місяця стане 4 серпня (+35), на півдні гаряча погода протримається щонайменше до 14 серпня. Надалі повітря охолоджуватиметься вже по всій території країни.

До середини серпня у центрі температура спаде до +26 +28 градусів. До 24 серпня стане прохолодніше ще на 4 градуси, а закінчиться місяць з температурою +20 вдень.

У серпні у центральних областях очікується сім дощових періодів. На півдні перший тиждень буде спекотним (+31 +34), трохи свіжіше буде 8 серпня, а 14 серпня — пік на рівні +35 градусів.

Нагадаємо, що раніше синоптики повідомляли, что спека повернеться в Україну з 8 липня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принц Гаррі і Меган Маркл

Колишня співробітниця Меган Маркл розповіла, як це — працювати з герцогинею

Дриль

Руки ростуть звідки треба: названі п'ять знаків зодіаку, які впораються з будь-якою чоловічою роботою

Тіна Кароль і Олег Машуковський

Тіні «знову 17»: Кароль залізла у шафу до молодого блогера і стала виглядати як дівчинка

Аліса Аршавіна

Посипалися зуби і з'явилися проблеми із суглобами: Аліса Аршавіна заявила, що може померти за два тижні без операції

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.