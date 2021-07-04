Нестерпна спека до +34, а також дощі, грози і град: синоптики розповіли про погоду на першу неділю липня

Відповідно до прогнозу, який озвучила «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня, в неділю, 4 липня, по всій Україні очікуються короткочасні дощі з градом і шквальним вітром до 15−20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Це підтверджує й карта, опублікована Українським гідрометцентром.

У центральних областях і південній частині країни місцями можливі сильні зливи. Температура повітря вдень буде в межах від +23 до +29 градусів, на сході країни — до +34 градусів.



«У найближчі дні над територією України все ще буде розташовуватися поле зниженого атмосферного тиску, сприяючи нестійкій погоді з короткочасними дощами та грозами. Показники температури будуть дещо відрізнятися на території країни: трохи прохолодніше — в західних областях, а ось справжня спека — на сході та південному сході», — відзначили в Укргідрометцентрі.

У Києві вдень буде дощ, вночі — без опадів. Температура — до +28 градусів.

У Харкові дощі пройдуть вдень і вночі. Можливі грози, град і шквал. Температура сягатиме +31 градусу. У Львові, Одесі та на Закарпатті також прогнозується дощова погода.

Температура води в Чорному морі — від +21 до +27 градусів, в Азовському морі — до +28 градусів, в Дніпрі поблизу Києва: +25 градусів.

Як писали «ФАКТИ», народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що з 11−12 липня в Україну прийдуть дощі та бурі. У той же час з 18 до 28 липня в Україні буде спекотно, а з 25-го числа очікуються грози. І така погода протримається до кінця місяця.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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