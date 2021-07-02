«Пекельна спека» відступає: низку областей України заллють зливи з грозами, можливі паводки у горах

У п'ятницю, 2 липня, метеоситуація в Україні почне поступово складатися відповідно до прогнозу, який «ФАКТАМ» озвучила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня: дощі і грози трохи зіб'ють «пекельну» спеку.

Так, співробітники Українського гідрометцентру обіцяють на п'ятницю у цілому по країні мінливу хмарність.

При цьому у західних і більшості північних областей пройдуть дощі (місцями — з градом і шквалами 15−20 м / с), температура там встановиться на рівні 23−28 градусів тепла.

У той же час дощова погода обійде південний схід країни: там, як і раніше, буде спекотно — до +32 градусів. Вітер південно-західний, 5−10 м / с.



У Києві 2 липня буде мінлива хмарність. Вдень обіцяють короткочасні дощі. Швидкість південно-західного вітру — до 15−20 м / с. Температура становитиме 26−28 градусів тепла. При цьому у столиці опади «протримаються» до 8 липня включно, а найбільше буде заливати у першій половині наступного тижня — у вівторок, 6 липня, очікується понад 20 мм опадів.

Також в Укргідрометцентрі попередили про потенційно небезпечні погодні умови, показавши карту і позначивши регіони.

При цьому 2 і 3 липня на річках Закарпаття, річках басейнів Прута, Сірету (Івано-Франківська та Чернівецька області), Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підвищення рівнів води на 0,3−1,5 метрів. А у горах існує загроза формування локальних селевих потоків.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом українських синоптиків, 6−7 липня погоду у більшості областей визначатиме циклон, який принесе дощі. Температура вночі буде триматися у межах 15−20 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів коливатимуться у межах плюс 18−23 градуси.

Нагадаємо, що червень 2021 року в Києві побив відразу 10 температурних рекордів, а середньомісячна температура повітря становила + 21,3 ° С, що на 1,8 ° С вище за кліматичну норму.

Фото з Pixabay.

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