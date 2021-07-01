В Україні незабаром похолодає: синоптики обіцяють українцям зниження температури до +15 градусів

Схоже, у змучених виснажливою спекою українців з'явився шанс на деякий перепочинок: в доступному для огляду майбутньому високі температури спадуть, надавши їм рятівну прохолоду. Про це «ФАКТАМ» розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її словами, в найближчі дні нестабільний характер погоди утримається, і істотних опадів 2−3 липня не буде лише на сході країни.

Потім з 4−5 липня буде переважно без опадів в західних областях. А 6−7 числа погоду в більшості областей визначить циклон, який принесе дощі.

«Температура вночі буде триматися в рамках 15−20 градусів тепла. А вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах плюс 18−23 С», — впевнена Наталія Голеня.

Приблизно такий же прогноз дав «ФАКТАМ» і народний синоптик Володимир Деркач: на його думку, перша десятиденка липня виявиться не зовсім літньою: теплих днів буде мало, можливі дощі.

«Середина місяця буде теплою, але не спекотної, як це було в кінці червня, також можливі невеликі опади. Не спекотною буде і третя декада липня», — сказав Володимир Деркач.

У свою чергу, народний синоптик Леонід Горбань вважає, що з 11−12 липня прийдуть дощі і бурі. З 18 до 28 липня буде спекотно, з 25-го числа очікуються грози. Така погода протримається до кінця місяця.

Про погоду в липні читайте в статті «ФАКТІВ» «Не зовсім літо: народний синоптик дав прогноз погоди на липень».

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