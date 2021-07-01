27.18 / 27.40 32.16 / 32.53
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Червень у Києві за чотири дні побив 10 температурних рекордів

15:20 1 липня 2021
температурний рекорд

Червень 2021 року в Києві побив відразу 10 температурних рекордів, а середньомісячна температура повітря становила + 21,3 ° С, що на 1,8 ° С вище за кліматичну норму. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Згідно з висновками метеорологів, в період з 23 по 26 червня в столиці було зафіксовано 6 днів з максимальною температурою повітря вище 30,0 ° С, а 24 червня максимальна температура після полудня піднялася до + 35,5 ° С.

«Найпрохолодніше» в столиці було 1 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до + 7,4 ° С.

Опадів в червні на проспекті Науки 37 випало 24 мм, тобто всього лише 32% кліматичної норми.

Яка погода чекає Україну в липні, читайте в «ФАКТАХ».

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леся Никитюк

«Коли весілля?»: Леся Никитюк сказала «так» екс-холостяку Заливако

Наталя Могилевська

«Не боюся ні бідності, ні локдаунів»: Наталя Могилевська поділилася секретом фінансового успіху

«Моя улюблена Страшко» кадр із фільму

«Моя улюблена Страшко»: хто зіграв головних героїв в українській версії серіалу

насильство

Потрійне згвалтування: одесит систематично ґвалтував дружину та двох дочок, і піде під суд

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.