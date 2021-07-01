Червень у Києві за чотири дні побив 10 температурних рекордів

Червень 2021 року в Києві побив відразу 10 температурних рекордів, а середньомісячна температура повітря становила + 21,3 ° С, що на 1,8 ° С вище за кліматичну норму. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Згідно з висновками метеорологів, в період з 23 по 26 червня в столиці було зафіксовано 6 днів з максимальною температурою повітря вище 30,0 ° С, а 24 червня максимальна температура після полудня піднялася до + 35,5 ° С.

«Найпрохолодніше» в столиці було 1 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до + 7,4 ° С.

Опадів в червні на проспекті Науки 37 випало 24 мм, тобто всього лише 32% кліматичної норми.

Яка погода чекає Україну в липні, читайте в «ФАКТАХ».

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