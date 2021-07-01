30-градусна спека повертається: синоптики розповіли, яким буде липень

Як повідомили «ФАКТАМ» в Українському гідрометцентрі, у вихідні очікуються грози по всій країні, крім сходу, де в неділю, 4 липня, за прогнозом суха погода.

Вдень 3 і 4 липня термометри в Україні покажуть плюс 23 — 31, по ночах очікується 12 — 21 градусів тепла.

У столиці у вихідні також очікується гроза. Вдень термометри покажуть в Києві плюс 27 — 29, а по ночах їх стовпчики опустяться до відміток 17−19 градусів тепла.

Народний синоптик Володимир Деркач склав для «ФАКТІВ» прогноз погоди в Україні на весь липень. Так, за словами синоптика, перша десятиденка липня, на жаль, виявиться не зовсім літньою — теплих днів буде мало, можливі дощі. «А ось середина місяця буде теплою, але не спекотною, як це було в кінці червня, можливі невеликі опади. Не спекотною буде і третя декада липня», — сказав Володимир Деркач.

Нагадаємо, відомий синоптик дала прогноз, що на початку липня будуть поєднуватися грози і спека.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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