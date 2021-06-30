«Є одна неприємність»: синоптики дали прогноз погоди на українських курортах

До неділі, 4 серпня, на морських курортах України буде хороша погода, але в Азовському морі почнеться навала медуз. Про це повідомляє Соцпортал.

За прогнозами синоптиків, на чорноморської узбережжі до кінця тижня буде тепло: від + 26 °C до + 28 ° С, температура морської води до +23°С. У вихідні дещо похолодає, можливі дощі. У Лазурному температура води буде близько +24°С.

На курортах Азовського моря температура повітря подекуди сягатиме +33°С, а води: + 24 ° С. До вихідних теж трохи похолодає. Тут очікується нашестя медуз, в тому числі Rhizostoma pulmo з отруйними щупальцями, які при дотику викликають опіку на зразок кропиви.

Нагадаємо, вже на кількох популярних курортах Азовського моря з'явилися великі медузи.

Фото: pixabay.com

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