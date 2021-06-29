Температура у Києві побила відразу кілька столітніх рекордів

У Києві зафіксували ще кілька температурних рекордів червня-2021. Якщо 23 червня у столиці денна температура була +34 градуси та побитий рекорд 1946 року, то 25 червня середньодобова температура повітря становила + 28,3°С, що на 1,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1957 року.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Максимальна температура повітря після полудня 25 червня у столиці піднялася до + 35,4°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1885 році на 0,4°С.

Мінімальна температура повітря 25 червня не опустилася нижче 21,0°С, що на 0,5°С тепліше, ніж це було в 1957 році.

26 червня, після полудня стовпчик термометра повторив максимальне значення температури повітря для цього дня, яке було зафіксовано в 1939 році і дорівнювало + 32,2°С.

Стовпчик термометра в ніч на 26 червня не опустився нижче 22,4°С, що на 1,8°С тепліше, ніж це було в 1901 році.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, останні дні червня будуть в Україні з нестабільною погодою.

Про погоду на липень в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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