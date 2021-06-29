Від +10 до +40 градусів: синоптики розповіли, яку погоду українцям варто чекати у липні

Погода у липні поточного року буде спекотною, з середньою температурою +20 +25 градусів, опади очікуються у межах норми.

Такий прогноз зробили фахівці Укргідрометцентру, грунтуючись на досвіді проведених раніше спостережень. «Середня місячна температура передбачається 20−25 градусів, в Карпатах — до16−18 градусів, що близько до кліматичної нормі», — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що місячна кількість опадів очікується на рівні 34−91 мм, у Карпатах і місцями на Прикарпатті — до 103−155 мм, що в межах кліматичної норми.

Говорячи про температуру повітря, синоптики нагадують, що зазвичай у липні середня місячна температура повітря становить 19−24.8 градусів, у Карпатах — до 13−18 градусів тепла.

У той же час абсолютний мінімум температури повітря становить 1−10 градусів тепла, на узбережжі морів — до 10−12 градусів, у високогір'ї Карпат — до 1 градуса морозу, а абсолютний максимум — 34−39 градусів тепла, у південних, східних, Дніпропетровській областях та у Криму місцями до 40−41 градусу, у гірських районах — до 26−33 градусів.

Середня місячна кількість опадів у західних, північних та Вінницькій областях — 62−119 мм, у Карпатах — 131−170 мм, на решті території країни — 37−75 мм (на південному сході місцями 23−36 мм).

У свою чергу, народний синоптик Леонід Горбань вважає, що погода у липні 2021 року постійно змінюватиметься: періоди з дощами змінить задушлива спека, яку змінять тропічні грози та бурі.

Фото з Pixabay.

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