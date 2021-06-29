Половину областей України накриють дощі з грозами: синоптики розповіли про погоду на вівторок

В Україні у вівторок, 29 червня, як прогнозувала синоптик Наталія Діденко, антициклон Afra «вимете» дощі з грозами, тому в половині областей переважатиме суха погода. Даний прогноз підтвердили в Укргідрометцентрі .



Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в східних, північно-східних областях, вдень місцями в Карпатах очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 16 тепла на заході, в інших регіонах +16 … +19.

Днем по країні прогнозують від 26 до 29 градусів, лише на Закарпатті та місцями на півдні країни буде спекотно — до + 30−33 °.

У Києві у вівторок очікуються також дощі з грозами, вночі + 17 … + 19, а вдень — від +26 до +28.

Нагадаємо, народний синоптик розповів про погоду до кінця літа.

Фото Pixabay

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