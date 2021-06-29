27.21 / 27.47 32.42 / 32.85
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Половину областей України накриють дощі з грозами: синоптики розповіли про погоду на вівторок

8:48 29 червня 2021
веселка в полі

В Україні у вівторок, 29 червня, як прогнозувала синоптик Наталія Діденко, антициклон Afra «вимете» дощі з грозами, тому в половині областей переважатиме суха погода. Даний прогноз підтвердили в Укргідрометцентрі .

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в східних, північно-східних областях, вдень місцями в Карпатах очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 16 тепла на заході, в інших регіонах +16 … +19.

Днем по країні прогнозують від 26 до 29 градусів, лише на Закарпатті та місцями на півдні країни буде спекотно — до + 30−33 °.

У Києві у вівторок очікуються також дощі з грозами, вночі + 17 … + 19, а вдень — від +26 до +28.

Нагадаємо, народний синоптик розповів про погоду до кінця літа.

Фото Pixabay

193

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лев

Сильні і безстрашні: названі три знаки Зодіаку, яким усе до снаги

на борту літака

Змушені терпіти витівки: Моргенштерн роздягнувся перед батьками нареченої

«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

слон

В Індії сексуально заклопотаний слон убив 16 осіб

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.