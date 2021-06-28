Жахлива спека в липні і осінь у серпні: народний синоптик розповів про погоду до кінця літа

Незважаючи на прогнози про зниження температури повітря і грозах в кінці червня, погода в липні буде постійно змінюватися. І на українців чекає парад погодних явищ — періоди з дощами змінить задушлива спека, а її — тропічні грози та бурі. Тому липень, за розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, почнеться з дощів, а потім до нас увірветься виснажлива спека, пише «Сегодня».

«Перша буря накриє Україну з 1 по 4 липня, при цьому буде жарко і задушливо, температура вдень до +28 і вище. Після дощів на 4−5 дні прийде спека, випаровування створять в повітрі» тропічний ефект «, вологість буде як в парильні «, — сказано в повідомленні.

Другий погодний удар ми відчуємо з 8 по 12 липня: буря, грози, град, але буде набагато холодніше — вдень не вище +22 тепла. Потім знову «тропіки»: сонце, спека, висока вологість повітря.

В середині липня погода буде схожою на ту, що була в середині червня, але з поправкою: вона виявиться набагато більш спекотної, ніж місяць тому. Вдень — до +35 градусів в тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40.

Третій удар стихії відчуємо у всій красі після 21 липня. Розпочнеться він з найсильніших, майже тропічних злив, за два дні, 21−22 липня, випаде 15−20 мм опадів, але без ураганів і граду.

«Буря можлива через три дні, з 25 по 27 липня. Дощу буде менше, а температура — вище, вдень 29−31 градус тепла. Закінчиться місяць теплою комфортною погодою, але знову зі зливами», — прогнозує Горбань.

Погода в серпні

За прогнозом народного синоптика, в останній літній місяць задушлива спека буде чергуватися з періодами дощів. Але в цілому серпень обіцяє бути теплим, а в кінці місяця ночами буде вже відчуватися «подих осені». Осінь в серпні — те, до чого варто бути готовими, якщо плануєте на цей період відпустку.

«1−3 серпня очікується сильна спека, в цей же час можливі грози і бурі. З 11 по 14, а також 22, 27 і 29 серпня — дощі, з 19 до 21 і з 23 до 26 серпня — жарко», — пише Метеопрог з посиланням на Горбаня.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, липень 2021 буде зовсім не схожим на липень 2020 року.

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Фото с Pixabay

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