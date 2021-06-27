Останній сонячний день: киянам пообіцяли короткий перепочинок від злив

В Україні наступного тижня будуть зливи та грози з рідкісними проблисками сонячної погоди. Про це попереджає ДСНС.

У понеділок, 28 червня, в Україні, крім західних та більшості південних областей, будуть грози, а в східних регіонах — град та шквали 15−20 м/с, оголошений І рівень небезпеки, жовтий. Це попередження стосується й Київської області.

З наведених Укргідрометцентром карт погоди в Україні на найближчий тиждень видно, що єдиний сонячний день в Києві буде в середу, 30 червня. В інших регіонах теж буде переважати дощова погода.

Нагадаємо, «ФАКТИ» опублікували прогноз народного синоптика, в якому він попереджає, які сюрпризи погода піднесе в липні.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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