Грози та штормовий вітер: синоптики розповіли, в яких областях очікуються складні погодні умови

Як і обіцяли синоптики, у неділю, 27 червня, в Україні пройдуть дощі з грозами та штормовим вітром. Деякі регіони накриють сильні зливи.

Температура повітря на заході в межах +24 — +27, на півночі — +26 — +28 градусів. У південних та східних областях — +28 — +30, місцями до +32.

«27 червня в Україні грози, в окремих районах град та шквали 19−24 м/с. У північних, центральних та південних областях місцями сильні зливи (І рівень небезпечності, жовтий)» — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

У Києві в неділю очікується дощ ближче до вечора. Температура комфортна — + 24 градуси. Така ж погода збережеться у столиці і в понеділок, 28 червня. А з вівторка температура повітря почне поступово підвищуватися.

Прогнози народних синоптиків про погоду у липні в матеріалі «ФАКТІВ».

фото meteoprog.ua/

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