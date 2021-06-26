Уже в найближчі години: в Києві і області посиляться небезпечні метеорологічні явища

У Києві в найближчу годину та до кінця доби суботи, 26 червня, очікується значне погіршення погодних умов. В Укргідрометцентрі очікують грозу, місцями град і шквали вітру 15−20 метрів в секунду.

У Київській області 27 червня також можливі грозові дощі, вдень в окремих районах очікуються град, шквали 19−24 м / с і сильні зливи.

Нагадаємо, що в липні висока температура теж буде змінюватися інтенсивними зливами, грозами, градом і шквалами. Прогнози народних синоптиків до кінця літа в статті «ФАКТІВ» «Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень».

фото vgorode.ua

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