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Погода

До +40 за Цельсієм і вище: українцям обіцяють самий спекотний за останні тридцять років липень

12:41 26 червня 2021
термометр

Сильна спека, яка накрила Україну в останні дні, з новою силою повернеться у липні. Місяць може побити рекорд високої температури повітря за останні 30 років.
Про це в коментарі «Укрінформу» розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

Метеоролог нагадала, що липень в Україні традиційно найспекотніший місяць. А в останні десятиліття через глобальне потепління відзначається тенденція до підвищення температури повітря.

«За даними світових прогностичних центрів, липень 2021 в Україні може бути досить спекотним, оскільки очікується, що середня за місяць температура повітря може бути на 0,5−1,0°C вище, ніж в останні 30 років», — сказала Балабух.

Вчена уточнила, що абсолютний температурний максимум липня в Україні зафіксовано на рівні 39 °C. У цьому році можна чекати, що він буде перевищений.

Водночас, за словами Балабух, висока температура не буде зберігатися протягом всього місяця. Атмосферні фронти і циклони принесуть інтенсивні зливи, грози, град, шквали.

Крім цього, за даними кліматологів, протягом останніх 30 років зміни середньої температури у липні збільшилися на 1,5°C в порівнянні з кліматичною нормою 1961−1990 років.

В останні десять років місяць був теплішим вже майже на 2 °C. А у 2010 та 2012 роках середні температури липня перевищили 4 °C.

Прогнози народних синоптиків до кінця літа в матеріалі «ФАКТІВ».

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