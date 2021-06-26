Погода різко погіршується: на морських курортах пройдуть дощі, а в Києві оголошено штормове попередження

Субота, 26 червня, повинна стати в Україні останнім спекотним днем, після якого настане невелике похолодання. Такий прогноз «ФАКТАМ» дала заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня.

Починаючи відсьогодні, в Україну прийдуть дощі, температура почне знижуватися. Через прихід прохолодного атлантичного повітря температурний фон знизиться на кілька градусів. Температура в країні вже 27 червня не буде перевищувати + 29 градусів.

Такий прогноз підтверджують дані Укргідрометцентру.

За прогнозами синоптиків, 26 червня дощі з грозами чекають жителів західної, південної, північної України, а також Запорізької області.

Найспекотніше буде в північному регіоні — днем температура тут досягне позначки в + 32- +35 градусів, вночі опуститься до + 19- + 23.

У західних областях буде прохолодніше і в порівнянні з попереднім днем — тут очікується від + 24- + 28 вдень і +18 — + 21 вночі.



На півдні, зокрема на Чорному і Азовському морях, теж будуть дощі з грозами, але прохолоди вони не принесуть. Вдень стовпчики термометрів виростуть до + 29- + 33 градусів, вночі — + 20- + 23.



У центрі і на сході, за винятком Сумської і Запорізької областей, очікується спекотна, сонячна з мінливою хмарністю погода. Температура вдень + 31- +35, вночі — +19 — + 21 градус.

Киянам слід готуватися до значного погіршення погодних умов.



У столиці очікується гроза, місцями град і шквали вітру 15−20 м / с. Через ускладнення погоди синоптики оголосили штормове попередження (рівень небезпеки жовтий). Водночас, попри зливи та шторм, у місті буде панувати спека. Вдень стовпчик термометра досягне позначки + 34 градуси, а ввечері температура знизиться до + 25 градусів.

Про погоду у липні в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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