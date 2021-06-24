Спека відступить: в Києві температура впаде відразу на 10 градусів

В Україні після утомливо жарких днів починається відчутне похолодання, яке торкнеться й Києва. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До понеділка, 28 червня, температура в Києві впаде на 10 градусів — з +34 до +24 градусів.

Ще більш радикальне зниження прогнозують синоптики Gismeteo: з +35 градусів четверга, 24 червня, до всього-то +22 градусів понеділка, 29 червня.

Зниження температури буде супроводжуватися дощами та грозами, які мають йти всі вихідні дні.

Цю тенденцію підтверджують також прогнози сайту Sinoptik, котрий обіцяє, що в понеділок, 28 липня, температура опуститься до 20 градусів.

Раніше народний синоптик дав прогноз на один з відрізків літа — особливу увагу приділено періодам аномальної для України спеки.

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