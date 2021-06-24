Із заходу Європи суне атмосферний фронт: синоптик попередила про аномальну спеку та сильні грозові дощі

Як раніше і попереджали синоптики, незабаром Україну знову накриють дощі і грози — на країну насувається атмосферний фронт із заходу Європи, проте найближчими днями спека утримається.

«25 червня знову буде спекотним. Протягом дня + 30 + 36 градусів», — прогнозує синоптик Наталія Діденко, уточнюючи, що крайньому півдню пощастить — там подекуди до + 27 + 30 градусів.

Істотні опади малоймовірні, локальні дощі можливі у південній частині і у західних регіонах. До речі, останні може «накрити» грозами ближче до вечора 25 червня — через наближення атмосферного фронту.

«У Києві в п'ятницю вдень очікується + 32 + 35 градусів. На вихідних в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі і грози. Також ослабне спека, яка торкнеться у суботу західних областей, у неділю — півночі», — зазначає синоптик.

А вже з понеділка, 28 червня, прохолодна повітряна маса рушить у східному напрямку — в більшості регіонів очікується + 25 + 29, на сході — до + 28 + 31 градуса.

До речі, у середу, 23 червня, в Києві зафіксували денну температуру +34 градуси — був побитий температурний рекорд 1946 року, коли в цей день стовпчики термометрів показували +33 градуси.

Фото з Pixabay.

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