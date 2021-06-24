75-річний температурний рекорд побитий у Києві: синоптики обіцяють — буде ще спекотніше

Спека, яка прийшла в Україну з Європи, торкнулася не тільки південних та східних областей. У середу, 23 червня, в Києві зафіксували денну температуру +34 градуси.

Столиця побила температурний рекорд 1946 року — тоді 23 червня стовпчики термометрів показували +33 градуси. Про це повідомили в ефірі телеканалу «Київ».

У четвер, 24 червня, в столиці вранці — +28, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +35, жарко буде і ввечері — +34 — +30.

За прогнозами синоптиків, 24 та 25 червня в Києві очікується +34 — +35 градусів.

Прохолоду на кілька градусів принесе невеликий дощ, який очікується у майбутні вихідні.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, до кінця цього тижня та на початку наступного по всій Україні очікується зниження температури й грозові дощі.

У липні знову повернеться аномальна спека, бурі та рясні дощі.



Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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