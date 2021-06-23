Грози замість спеки: коли в Україні різко зміниться погода

В кінці цього тижня й на початку наступного в Україні очікується зниження температури та грозові дощі. Про це «ФАКТАМ» розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня.

Синоптик уточнила, що 27- 28 червня по всій території країни варто очікувати не тільки зниження температур, а й злив зі шквалами.

Прохолодне атлантичне повітря знизить температуру на 5 — 6 градусів. На більшій частині території стовпчики термометрів покажуть + 23 — +28 градусів, на півдні — до +29.

У неділю, 27 червня, грози очікуються по всій країні. Вдень на заході місцями — до +24 градусів, на сході — до +35.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, у липні очікується аномальна спека, бурі, а також рясні дощі.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»



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