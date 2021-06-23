До +36 і грози зі шквалами: синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня

У найближчі дні на Україну обрушаться грози, які будуть супроводжуватися сильними поривами вітру. Про це заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла «ФАКТАМ».

Синоптик зазначила, що до суботи, 26 червня, в більшості областей України буде жарко, температура повітря буде розумітися до 36 градусів. Але з вихідних по всій території України почнуть розповсюджуватися дощі з грозами. Це призведе до поступового зниження температури. Прогнозуються також грози зі шквалами.

Раніше відомий синоптик передбачила нереальну спеку вже в червні, причому прохолодніше всього буде в південних регіонах .

Нагадуємо, народний синоптик дав прогноз на липень: Україна очікує аномальна спека, можливі також удари бур і рясні дощі .

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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