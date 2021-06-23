Грози замість спеки: синоптики розповіли про погоду у вихідні

— Спека протримається до суботи, 26 червня, в більшості областей, — розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — У цей період очікується температурний фон плюс 30−36, але часом можливі дощі з грозами, які з вихідних почнуть розповсюджуватися по всій території України. З суботи, 26 червня, в західних областях очікуються більш інтенсивні дощі, і температура почне знижуватися.

У неділю, 27 червня, та понеділок, 28 червня, по всій території країни варто очікувати зниження температур, а також грози зі шквалами. Після цього в Україну зайде прохолодне атлантичне повітря, через що температурний фон знизиться на 5−6 градусів і будуть максимуми: плюс 23−28 градусів, на півдні — до 29 градусів тепла. Отже, наступного тижня не буде жарко, але можливі короткочасні дощі.

У четвер, 24 червня, грози очікуються на півдні, а також місцями на сході та заході. Вдень в Одеській області термометри покажуть плюс 28 і вище, а в Закарпатській області та місцями на півночі — до 35 градусів тепла.

У п'ятницю, 25 червня, грози можливі на півдні та місцями на заході. Вдень на півдні температура повітря плюс 28−32 градуси, на півночі та сході місцями до плюс 35.

У суботу, 26 червня, грози очікуються практично у всіх регіонах країни. Вдень на заході місцями стане прохолодніше — до 24 градусів, на сході, як і раніше, до плюс 35.

У неділю, 27 червня, грози очікуються по всій країні. Вдень на заході місцями — до 24 градусів, на сході — до плюс 35.

— З 23 червня і до кінця першого літнього місяця очікується помірно тепла погода, — каже народний синоптик Леонід Горбань, який раніше дав «ФАКТАМ» детальний прогноз на літо по місяцях.

Як і прогнозував інший народний синоптик Володимир Деркач, у третій декаді червня буде спекотно, зрідка можливі дощі. Докладний прогноз погоди на літо народного синоптика Володимира Деркача читайте тут.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

150

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter