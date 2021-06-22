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Погода

Пекельна спека до +35, зливи і грози з градом: синоптик розповіла, коли в Україні похолодає

21:18 22 червня 2021
дощ

Погода в найближчий тиждень продовжить випробовувати терпіння українців: стовпчик термометра показуватиме максимальні значення ще кілька днів. Про це розповіла в ефірі телеканалу «Україна 24» провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

«Буде дуже спекотна погода, коли максимуми денних температур будуть +29 — +34, місцями навіть +35. Не виключені окремі зливові дощі — в південних областях і на заході країни. Можливі грози в супроводі граду і шквалів», — сказала вона.

Але вже до кінця тижня грозові дощі накриють більшість областей України.

«Саме через високу температуру, коли йтимуть грози, вони можуть супроводжуватися шквалами та градом», — уточнила Наталія.

Спадати ж спека почне з майбутніх вихідних.

«У західних областях це будуть ці вихідні, а з понеділка трохи температурний фон знизиться в більшості областей України десь до 28−25 градусів, тільки на півдні і сході ще буде до 30», — сказала вона.

Читайте також: «Грози і нереальна спека: детальний прогноз погоди від відомого синоптика на тиждень».

Фото з Pixabay

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