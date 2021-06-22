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Погода

У роті — пісок: Київ накрила пилова буря

14:47 22 червня 2021
буря

У Києві з 21 червня різко погіршилася якість повітря. Багато жителів скаржаться на завислий пил і кіптяву, відчуття піску в роті після прогулянки. Також помітно знизилася видимість. Особливо це відчувається біля Дніпра при спробі розглянути об'єкти на протилежному березі.

буря

Сервіс IQAir, що відслідковує стан повітря в різних містах світу, зафіксував, що атмосфера в Києві погіршилася, і це не суб'єктивне відчуття. Основним забруднювачем стали тонкодисперсні частинки до 2,5 мкм. Особливо забруднене повітря в центрі від Майдану і до Лук'янівки, а також на Печерську. Підвищений вміст пилу і дрібних часток спостерігається також на Теремках, Харківському масиві.

У загальному рейтингу забрудненості повітря Київ не в лідерах, як під час минулорічних пилових бур, але вже увійшов в топ-40. Фахівці радять обмежити приток повітря в житло з вулиці, а вразливим категоріям населення тимчасово відмовитися від прогулянок. За прогнозами, в найближчі два дні якість повітря покращиться.

Брудне повітря в столиці може бути наслідком пилової бурі, про яку попередив метеоролог Валерій Латуха. 21 червня буря пронеслася з Азова на Полісся і зачепила Київ.

Клуби пилу і піску принесло з Астраханських напівпустельних степів, що зафіксовано на супутникових знімках і на відео очевидців.

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Нагадаємо, в Запорізькій області на азовських курортах також спостерігається зниження якості повітря і погіршення видимості. Це також пов'язують з сильним вітром і піднятими в повітря дрібнодисперсними частинками.

Фото Людмила Кулик / Facebook, Алехандро Регис / Facebook

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