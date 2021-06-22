27.12 / 27.33 32.19 / 32.58
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

У Києві +35, але прохолода вже на підході: що синоптики обіцяють українцям

12:08 22 червня 2021
спека

Спека, яка днями прийшла в Україну, триватиме й надалі — у середу, 23 червня, у більшості областей протягом дня очікується +30+35 градусів.

«На півдні та заході України у середу є ймовірність локальних дощів з грозами. Обережно в горах при грозі! Проте все ж гаряче повітря попідсушує атмосферну вологу добре — переважно без опадів», — прогнозує синоптик Наталка Діденко.

За її інформацією, у Києві 23 червня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32+34 градуси.

«Така спека триватиме до кінця тижня, і вже аж в неділю стовпчики термометрів опустяться до +27+29 градусів», — прогнозує синоптик.

А в Укргідрометцентрі уточнюють, що спека спадатиме завдяки більш прохолодному та вологому атлантичному повітрю, яке заходитиме в Україну із Заходу.

Наталка Діденко раніше уточнювала, що послаблення спеки з 27 червня очікується у західних та північних областях, а з 28 червня сильної спеки в Україні не буде ніде.

Фото з Pixabay.

315

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Руслана Лижичко

48-річна Руслана захопила спортивною фігурою і сталевим пресом

Настя Каменських

«Настя, народжуй!»: Каменських знову запідозрили у вагітності

огірки

«Ідеальний хрусткіт»: Клопотенко поділився рецептом малосольних огірків за 3 години

спека

Спека в Україні: лікар Комаровський вказав на небезпеку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.