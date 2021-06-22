Грози накриють майже всю Україну: синоптики розповіли, коли спаде спека

Дощі з грозами, які прийшли в Україну, затримаються щонайменше до кінця тижня. До 26 червня в зоні опадів виявиться практично вся територія України за винятком окремих районів на сході. Всі ці дні температура буде триматися быля позначок +30 на заході, +35 на сході, а спаде спека не раніше 27 червня. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У вівторок, 22 червня дощі пройдуть на заході, в центрі, на півдні та на сході. Без опадів залишаться лише окремі північні області.

23 червня Правобережжя продовжить заливати.



24−25 червня опади залишаться в західних і південних областях, але днем пізніше під дощами знову виявиться майже вся територія країни.

Протягом тижня денна температура триматиметься близько 30-градусної позначки, дощі не допоможуть особливо збити спеку. А більш комфортні температури встановляться в останні дні червня.

Схожий прогноз раніше давала і синоптик Наталія Діденко: за її розрахунками, спека послабшає 27 червня на заході, а 28 червня по всій Україні денні температури повернуться до звичних значень.

Народний синоптик Леонід Горбань вважає, що 4−8 липня аномальна спека повернеться. Уже складено прогноз на другий і третій місяці літа.

Фото pixabay.com

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