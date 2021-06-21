Аномально спекотний день: синоптики назвали три області, де пройдуть дощі 21 червня

Як і обіцяли синоптики, в Україну з Європи прийшла сильна спека. У більшості областей повітря прогріється до + 30 — +31 градуси. У Харківській, Донецькій та Луганській областях вдень буде +34 градуси. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Тільки у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях пройдуть дощі. Температура повітря тут буде — +29 — + 30 градусів вдень та + 15- + 17 вночі.

У в Києві буде сонячно й спекотно, вдень + 29- + 32 градуси, вночі + 17- + 19. Вітер 2 м / с, тиск 748 мм.

У день літнього сонцестояння світловий день у столиці буде 16 годин 26 хвилин.

За прогнозами синоптиків, спекотна погода в Україні протримається до останнього дня червня. Потім відбудеться невеликий спад.

Про те, яка погода чекає на українців у липні й серпні, у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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