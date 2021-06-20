Вже найближчої години: рятувальники попередили про небезпечні явища у Києві та області
Українців попередили не тільки про спеку, що насувається з Європи, але й про штормовий вітер.
За даними ДСНС, 20 червня в Києві та Київській області очікуються сильні пориви вітру до 15−18 м / с та рівень небезпеки «жовтий».
Заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня уточнила, що в столиці з наступного тижня встановиться стабільно спекотна й сонячна погода.
Температура вдень буде в межах +30-+34 градуси. Така погода протримається до останнього дня червня. Потім відбудеться невеликий спад.
А директор Національного антарктичного центру Євген Дикий вважає, що нинішнє літо може побити теплові рекорди й триватиме, як мінімум, до жовтня.
Про прогнози народних синоптиків на липень та серпень у матеріалі «ФАКТІВ».
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