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Погода

Майже аномальна спека: в Києві весь тиждень буде більше 30 градусів

14:49 20 червня 2021
центр Києва

Прихід антициклону в Україну, про який «ФАКТАМ» розповідала заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, призведе до того, що і в столиці встановиться стабільно жарка і сонячна погода.

Такий прогноз підтверджують і висновки українських синоптиків, які публікує погодний сайт Gismeteo .

Скрін з сайту Gismeteo

Відповідно до думки експертів, з завтрашнього дня стовпчик термометра підніметься вище тридцяти градусів і буде «танцювати» в проміжку до плюс 34 градусів більше тижня — до середи, останнього дня червня.

Та й подальше за ним «зниження» буде таким досить відносним — три дня температура буде триматися близько до позначки попередніх днів, і лише потім «впаде» до плюс 25 градусів за Цельсієм.

Тому можна з упевненістю стверджувати, що жителі і гості столиці нарешті дочекалися справжнього літа.

Нагадаємо, що з таким прогнозом солідарна і синоптик Наталія Діденко: на її думку, спека, яка зараз панує в багатьох країнах Західної і Центральної Європи, з понеділка, 21 червня, почне переміщатися в східному напрямку і добереться до України .

Таких же високих температур чекають і народні синоптики: як розповів «ФАКТАМ» народний синоптик Володимир Деркач, третя декада червня порадує літньою спекою, зрідка можливі дощі. У той же час інший народний синоптик, Леонід Горбань упевнений, що температура повітря буде «помірною».

фото facebook.com/UkrHMC/

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