Пора готувати панамки: синоптики розповіли, коли в Україну прийде спека вище +30 °

З початку наступного тижня в Україні буде переважати суха погода. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Причиною цього, за словами синоптика, буде те, що наша країна буде перебувати в полі підвищеного тиску, з півночі прийде антициклон.

Зі своєю колегою погоджується і синоптик Наталія Діденко.

У своєму Facebook вона написала, що спека, яка зараз панує в багатьох країнах Західної і Центральної Європи, з понеділка, 21 червня, почне переміщуватися в східному напрямку і добереться до України.

Тому, за її прогнозом, наступний тиждень в Україні обіцяє бути гарячим — температура повітря прогріється до 30 ° і вище.

І якщо Трійця, 20 червня, буде в Україні ще з помірною спекою, з періодичними дощами в південних, західних і центральних регіонах, то з вівторка опади відступлять, а температура буде підніматися вище 30°.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач розповів «ФАКТАМ» про спеку в третю декаду червня, зазначивши, що зрідка можливі дощі, а синоптик Леонід Горбань упевнений, що з 23 червня і до кінця першого місяця літа погода буде помірно теплою.

Фото с Pixabay

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