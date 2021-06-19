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Погода

Потужний циклон, що затопив Ялту, накрив південь України: коли і де чекати злив

7:18 19 червня 2021
ялта

Циклон, який призвів днями до потужних опадів і повені в Ялті, залив ще й Приазов'я, а 19 червня пошириться на Одеську область. Тобто затяжні дощі очікуються на всіх морських курортах України — в Одесі і області, на Миколаївщині (Коблево та Рибаковка) та в приморській частині Запорізької області. Триватимуть зливи і в Криму. Про це попередила синоптик Наталія Діденко.

Крім південних регіонів, продовжаться опади у західних областях.

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20 червня грози зіпсують вихідний жителям західних регіонів, а також мешканцям Черкаської та Кіровоградської областей.

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За прогнозами синоптиків 21 червня стане сонячно. З припиненням дощів очікується хвиля спекотної погоди з температурами понад +30 в денний час і до + 20 вночі.

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Як повідомили «ФАКТАМ», в Українському гідрометцентрі, дощі на наступному тижні після Трійці будуть періодично нагадувати про себе жителям заходу і півдня. Так, 23−24 червня в цих регіонах ймовірні зливи з грозами.

Такий же погодний прогноз до кінця червня склав народний синоптик Володимир Деркач. Про це в статті «Жара і дощі: синоптики розповіли про погоду на вихідні в червні».

Фото CrimeaUA1 / twitter

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