«Повертаємо на зиму»: синоптик скоригувала прогноз погоди на вихідні

З понеділка, 21 червня, дня літнього сонцестояння, після якого день «поверне на зиму» і стане зменшуватися, почнеться астрономічне літо і в Україну зайде справжня спека.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, температура повітря вдень підніметься до +28 +33 градусів і вище.

У суботу, 19 червня, в Україні буде спекотно — до + 25 + 30 градусів вдень. Більш прохолодна погода встановиться на південному заході країни — до + 20 + 25 градусів. Дощі очікуються у західних областях, а з обіду вони «просунуться» далі у східному напрямку. Місцями опади супроводжуватимуться грозами, сильними зливами, шквалом і навіть градом. Істотні опади не очікуються на сході країни і у Сумській області.

20 червня, на Зелену неділю, у більшості областей буде до + 26 + 31 градуса. У Чернівецькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській областях та місцями в Одеській області — до + 20 + 25 градусів.

Дощі на Трійцю пройдуть на заході, півдні та місцями у центральних областях України. У північній частині і на сході України — без істотних опадів.

«В Карпатах у суботу — значні дощі, 20 червня, — просвіт, але є ймовірність локальних опадів. Температура у високогір'ї + 13 + 18 градусів. У Києві в суботу дощі більш ймовірні у другій половині дня. Під час дощів — грози, можливі шквали і град. А на Трійцю у столиці очікується суха сонячна погода. Температура повітря передбачається високою, 26 + 29 градусів», — прогнозує синоптик і попереджає про поривчастий вітер у столиці.

Раніше Наталія Діденко повідомляла, що в п'ятницю, 18 червня, у південних, центральних і східних регіонах пройдуть дощі, можливі грози, зливи, шквали і град. А у західних і північних областях України негоду стримуватиме антициклон Zoe. Температура повітря — від +24 до +29 градусів, у Києві буде до +28 градусів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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