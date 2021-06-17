Крім пандемії коронавірусу, з якої весь світ бореться вже майже два роки, людству загрожує посуха. За даними ООН, дефіцит води й посуха завдають шкоди за масштабами, сумірними з COVID-19, пише Thomson Reuters Foundation.

З ростом глобальних температур зростає кількість посушливих місць на планеті.

У доповіді ООН йдеться, що в період між 1998 та 2017 роками економічні збитки від посухи склали близько 124 мільярди доларів. Це торкнулося понад 1,5 мільярда людей.

Глобальне потепління підсилило посухи на півдні Європи й в Західній Африці. Якщо світова спільнота не буде вирішувати цю проблему, кількість жертв буде постійно зростати.

Через високі викиди в атмосферу близько 130 країн можуть зіткнутися з великим ризиком посухи. Ще 23 країни зіткнуться з нестачею води через приріст населення, причому 38 країн постраждають від обох факторів.

У доповіді говориться, що через глобальне потепління можуть постраждати й країни, в яких посухи не буде. Вони будуть відчувати нестачу продовольства та високі ціни на продукти.

ООН очікує частих й сильних засух у більшості країн Африки, Центральної та Південної Америки, Центральної Азії, Південної Австралії, Південної Європи, Мексики й США.



Відповідальний секретар Конвенції ООН по боротьбі з опустелюванням Ібрагім Тьяу зазначив, що погіршення стану ґрунту частково викликано поганим управлінням, що наблизило світ до «точки неповернення».

Згідно з дослідженнями, опублікованими у журналі «Nature Communications» на цьому тижні, у результаті зміни клімату, понад 40% сільськогосподарського імпорту Європейського Союзу може стати «вразливим» до посухи до середини цього століття.

Про те, як глобальне потепління відбивається на Україні та чи загрожує нашій країні опустелювання, в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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