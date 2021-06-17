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Погода

Миттєві сильні зливи, шквали та град: яким областям пощастить 18 червня з антициклоном Zoe

5:53 18 червня 2021
Спека

У п'ятницю, 18 червня, погода в Україні буде сильно відрізнятися по регіонах, але дощі поки не припиняться. Про це в своєму Facebook повідомляє синоптик Наталя Діденко.

У південних, центральних і східних регіонах пройдуть дощі, можливі грози, зливи, шквали та град. А в західних і північних областях України негоду буде стримувати антициклон Zoe.

Очікується висока температура повітря: від +24 до +29 градусів, в Києві буде до +28 градусів.

Синоптик зазначає, що спека з країн Західної та Центральної Європи за кілька днів почне переміщатися в східному напрямку, тому на наступному тижні температура може доходити до +30°С. В Україну прийшло справжнє літо.

Раніше повідомлялося, що народний синоптик розповів «ФАКТАМ», яка погода очікується в кінці червня.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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Миттєві сильні зливи, шквали та град: яким областям пощастить 18 червня з антициклоном Zoe

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