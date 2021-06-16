Україну накриє дощами, а потім вдарить 30-градусна спека: синоптики назвали дату
Територія України залишається в нестабільній погодної зоні, тому до вихідних нас будуть «радувати» дощі, грози, зливи, а місцями — також град та шквали. Про це «ФАКТАМ» розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.
Зокрема, 23−24 червня грозові дощі іноді можливі на півдні і заході.
Стовпчики термометрів показуватимуть 23−29 градусів тепла, а в вихідні (26−28 червня) і на наступному тижні — від 27 до 33 градусів тепла.
Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, наступного тижня антициклон з півночі принесе суху погоду, і Україна буде перебувати в полі підвищеного тиску.
Раніше дійсно спекотні дні «ФАКТАМ» спрогнозував народний синоптик Леонід Горбань. А ось перша десятиденка липня, на жаль, виявиться теж не зовсім літньою, вважають в Українському гідрометцентрі.
Фото скрін відео 5.ua/322
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