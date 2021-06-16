Пора починати шукати любисток: синоптик розповіла, якою буде погода на Трійцю

Схоже, погода піднесе мешканцям деяких регіонів України приємний сюрприз наприкінці тижня, і їм впору вже просто зараз починати шукати любисток — рослину, яке беруть на молебень у день Святої Трійці.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі синоптик Наталка Діденко, у четвер, 17 червня, в Україну «дивним чином закине невеликий острівець західноєвропейської спеки».

У четвер, за її словами, високою передбачається температура повітря у північних областях, а найнижчою — у південній частині країни.

«17 червня протягом дня — до +24+ 27 градусів, на півночі місцями — до +28 градусів. У південній частині очікується +20 +24 градуси», — прогнозує синоптик і жартує, що області тимчасово «поміняються місцями».

Циклон над Кримом і Приазов'ям у четвер зумовить складну погоду — у південній частині, на сході та у центральних областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град.

А на заході і півночі України дощі блокуватиме антициклон з півночі, північного сходу. Тому істотні опади малоймовірні, локальні опади можливі у південних районах Київської області і на Буковині.

У Києві 17 червня очікується спекотна погода, протягом дня — до +26 +28 градусів, серйозні опади не передбачаються.

«У п'ятницю, суботу та на Зелену неділю у Києві буде справжнє літо — сухо, сонячно і +27 +29 градусів», — обіцяє Наталка Діденко.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що незважаючи на холодний початок літа, українців чекають дійсно спекотні дні. За його словами, під кінець другої декади червня в Україну прийде справжнє літо з невеликими опадами, липень буде дещо прохолоднішим, а ось у серпні спека повернеться, причому знову з невеликими дощами.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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