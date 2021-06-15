«Не варто посміхатися»: синоптик попередила «недовірливих» українців про майбутню негоду
У більшості областей України до кінця дня 15 червня і 16 червня пройдуть сильні дощі з грозами, а подекуди до них додасться ще й град зі шквальним вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко.
«Україна зараз — одна з найбільш „грізних“ в Європі… Грози гримлять часто і сильно … Нинішня ситуація — ідеальна для виникнення під час гроз шквалів, граду та сильних короткочасних злив… Не варто поблажливо посміхатися, що синоптики про це пишуть вже який день і якось пронесе», — каже синоптик.
Нагадаємо, від потужних злив вже постраждала Одеса — жителям заборонили купатися в морі. А на курортах Азовського моря зливами розмило грунтові дороги між пансіонатами.
За прогнозами народного синоптика Володимира Деркача, в третій декаді червня, тобто після настання астрономічного літа, погода відчутно зміниться. А народний синоптик Леонід Горбань вже склав прогноз погоди до кінця літа — на липень і серпень.
фото https://ua.depositphotos.com/121
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